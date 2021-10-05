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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Türk-Yunan Savaşı olur mu? 05.10.2021 | 11:47
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Yavuz Donat | Peygamberler şehri “iklimi” 05.10.2021 | 11:40
54:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
01:48
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 05.10.2021 | 11:31
02:58
Haşmet Babaoğlu | Bu devirde uyumak... 05.10.2021 | 10:55
05:25
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PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 05.10.2021 | 09:50
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı | Video 04.10.2021 | 17:32
07:18
01:54
28 Şubat hükümlüsü 7 emekli general cezaevinde kalacak | Video 04.10.2021 | 16:16
00:25
06:17
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İsmail Kahraman "Dindar Anayasa anlayışı, yanlış anlaşılıyor" | Video 04.10.2021 | 15:28
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Mehmet Barlas'ın 05.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...