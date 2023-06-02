Video Haber Mehmet Barlas'ın cenaze programı belli oldu | Video
Mehmet Barlas'ın cenaze programı belli oldu | Video

Mehmet Barlas'ın cenaze programı belli oldu | Video

02.06.2023 | 08:52

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, dün akşam saatlerinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

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Gazeteci Mehmet Barlas, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas'ın ailesi ve yakınları cenazenin bulunduğu hastaneye geldi. Barlas'ın oğlu Cemil Barlas hastane çıkışında konuşmak istemezken, yakın dostu iş adamı Okan Holding'in sahibi Bekir Okan basın mensuplarına açıklamada bulundu. Okan, açıklamasında şunları ifade etti, "Türkiye çok büyük bir entelektüel, iyi bir insanını kaybetti. Benim hem hemşerim hem çok yakın dostum. Hem de 25 yıldır Okan Üniversitesi'nin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin ve de kendisi rahat uyusun. Ülkemizin büyük bir entelektüel kaybı." dedi.

Mehmet Barlas'ın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

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