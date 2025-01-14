MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, sözlerinin devamında şunları söyledi: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır.