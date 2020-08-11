Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma çıktı! 1 kişi öldü | Video

Konya'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.