Video Haber Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı

Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı

Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı
13.05.2021 | 09:38

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şırnak'ta vatandaşlarla birlikte kıldı.

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gece geldiği Şırnak'ta bayram namazı için Geylani Camii'ne gitti.


Namaz için camiye gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar ve Komutanlar, namazın ardından Koronavirüs salgını tedbirlerine dikkat ederek vatandaşlarla bayramlaştı.


Daha sonra Akar ve beraberindekiler yürüyerek Şırnak Belediyesi'ne geçti. Belediye binası önündeki 'Şırnak' yazısı önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Akar belediye binasına geçerek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka?dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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