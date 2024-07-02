Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli aylıklarının toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Son kabine toplantısı 4 Haziran'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.