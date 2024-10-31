Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret
Afyonkarahisar Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette emniyet ekipleri minik öğrencilere mesleği ve trafik kurallarını tanıttı.
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