Video Haber Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret
Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret

Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret

31.10.2024 | 22:39

Afyonkarahisar Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette emniyet ekipleri minik öğrencilere mesleği ve trafik kurallarını tanıttı.

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