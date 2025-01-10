Video Haber MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi | Video

10.01.2025 | 11:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:26
MSB: 20 terörist etkisiz hale getirildi | Video 10.01.2025 | 11:14
Davete rağmen gelmediler... Kahramanmaraş’taki afet koordinasyon toplantısına 4 CHP’li başkan da katılmadı | Video 01:13
Davete rağmen gelmediler... Kahramanmaraş’taki afet koordinasyon toplantısına 4 CHP’li başkan da katılmadı | Video 10.01.2025 | 10:53
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Örgüte para aktaran 7 kişi yakalandı | Video 01:12
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Örgüte para aktaran 7 kişi yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:28
Mersin’de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 01:56
Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 10.01.2025 | 08:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret ediyor | Video 04:25
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret ediyor | Video 09.01.2025 | 16:46
Bakan Memişoğlu: Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz | Video 10:34
Bakan Memişoğlu: “Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz” | Video 09.01.2025 | 15:43
Salih Tuna | Namık’ınız buna ne der Özgür Bey? 03:42
Salih Tuna | Namık'ınız buna ne der Özgür Bey? 09.01.2025 | 15:40
Mahmut Övür | ’Ben Nobel’imi Devlet Bahçeli’den aldım’ 04:42
Mahmut Övür | 'Ben Nobel'imi Devlet Bahçeli'den aldım' 09.01.2025 | 15:38
Bercan Tutar | Lübnanlaştırma planına Türk neşteri 03:30
Bercan Tutar | Lübnanlaştırma planına Türk neşteri 09.01.2025 | 15:35
Okan Müderrisoğlu | Paradigma değişirken siyasi partiler cephesi 03:49
Okan Müderrisoğlu | Paradigma değişirken siyasi partiler cephesi 09.01.2025 | 15:33
Ekrem İmamoğlu, Adalar’da ’azmanbüs’ rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşın sesini beğenmedi | Video 00:48
Ekrem İmamoğlu, Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşın sesini beğenmedi | Video 09.01.2025 | 14:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’den A Haber’de önemli açıklamalar | Video 33:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video 09.01.2025 | 12:58
Mavi Vatan’da dev tatbikat | Video 06:51
Mavi Vatan’da dev tatbikat | Video 09.01.2025 | 12:38
ANKA, L-UMTAS füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu | Video 00:29
ANKA, L-UMTAS füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu | Video 09.01.2025 | 11:27
MSB duyurdu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi | Video 12:35
MSB duyurdu: "Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 09.01.2025 | 10:51
Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Video 05:03
Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Video 09.01.2025 | 10:02
CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video 02:01
CHP’li Datça Belediyesi mezarlığı sattı! Köylüler, atalarının mezarlarına sahip çıktı | Video 08.01.2025 | 16:42
Nebi Miş | Ya Erdoğan’a yararsa endişesinin siyasi anlamı 03:54
Nebi Miş | Ya Erdoğan'a yararsa endişesinin siyasi anlamı 08.01.2025 | 16:02
Melih Altınok | Orhan Baba’nın cevabı 05:27
Melih Altınok | Orhan Baba'nın cevabı 08.01.2025 | 15:59
Salih Tuna | Satarsın ulan satarsın... 03:56
Salih Tuna | Satarsın ulan satarsın... 08.01.2025 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA