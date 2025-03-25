MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 25.03.2025 | 12:38 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK’ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" ifadeleri yer aldı.