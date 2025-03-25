Video Haber MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video

25.03.2025 | 12:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK’ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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