MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK’ya ait içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan mağaranın ele geçirildiğini bildirdi.
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