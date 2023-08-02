Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" yanlılarına da ağır göndermelerde bulundu. Mustafa Sarıgül, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.