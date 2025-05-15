Video Haber NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video

15.05.2025 | 10:16

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, gayriresmi toplantı için Antalya’da dün bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğiyle başladı. Bugünkü oturumlar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasıyla resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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