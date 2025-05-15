NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Masada hangi konular var? | Video
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, gayriresmi toplantı için Antalya’da dün bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğiyle başladı. Bugünkü oturumlar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasıyla resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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