Video Haber Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır

Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır

Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır
11.06.2021 | 14:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 15:31
Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 02:43
Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 11.06.2021 | 14:36
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 08:50
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 11.06.2021 | 14:34
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 06:46
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 11.06.2021 | 14:28
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 06:51
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 11.06.2021 | 14:29
Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 12:22
Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 11.06.2021 | 14:26
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Proje karşıtlığı ile ne amaçlıyor? 21:07
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Proje karşıtlığı ile ne amaçlıyor? 11.06.2021 | 12:37
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu 09:20
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" 11.06.2021 | 11:55
Yavuz Donat | Taşı toprağı altın köye yolculuk 06:38
Yavuz Donat | Taşı toprağı altın köye yolculuk 11.06.2021 | 11:03
Mehmet Barlas | 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir 02:02
Mehmet Barlas | 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir 11.06.2021 | 11:01
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan firmalara destek müjdesi! 15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan firmalara destek müjdesi! 11.06.2021 | 10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden zirvesinde hangi konular görüşülecek? 02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden zirvesinde hangi konular görüşülecek? 11.06.2021 | 10:36
HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki | Video 02:39
HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki | Video 10.06.2021 | 23:38
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 02:18
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 23:17
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı | Video 01:50
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı | Video 10.06.2021 | 23:15
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 00:55
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 22:07
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta.... | Video 02:22
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta.... | Video 10.06.2021 | 20:47
Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video 01:18
Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video 10.06.2021 | 20:36
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu: Berber ve kuaförler de yarından itibaren aşılanacak | Video 01:56
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu: Berber ve kuaförler de yarından itibaren aşılanacak | Video 10.06.2021 | 20:28
Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki | Video 02:50
Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki | Video 10.06.2021 | 20:17

Nihat Hatipoğlu'nun 11.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA