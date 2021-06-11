Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır
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Nihat Hatipoğlu'nun 11.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...