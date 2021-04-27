Okan Müderrisoğlu | Darbe dinamiği ve darbe mekaniği
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OTOMATİK OYNAT
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Okan Müderrisoğlu | Darbe dinamiği ve darbe mekaniği 27.04.2021 | 09:36
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Beşiktaş açıklarında demi çelik yüklü gemi motor arızası yaptı | Video 27.04.2021 | 00:28
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Almanya’da 17 yaşındaki Suriyeli gence ırkçı saldırı | Video 26.04.2021 | 23:50
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İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video 26.04.2021 | 17:48
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Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı! 26.04.2021 | 17:33
Okan Müderrisoğlu'nun 27.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...