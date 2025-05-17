Okan Müderrisoğlu | Kürt sorunu, terör sorunu ve üç kırılma noktası!
Okan Müderrisoğlu'nun 17.05.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
Okan Müderrisoğlu | Kürt sorunu, terör sorunu ve üç kırılma noktası! 17.05.2025 | 16:34
03:46
Salih Tuna | Nurettin Yıldız ve o dans 17.05.2025 | 16:33
14:08
Yeni doğalgaz keşfi Türkiye'ye neler katacak? | Video 17.05.2025 | 15:53
18:47
30 milyar dolarlık doğalgaz keşfi! Bakan Bayraktar'dan açıklama | Video 17.05.2025 | 15:23
28:27
17:48
Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye'de nihai hedef silahları gömmek" | Video 17.05.2025 | 13:24
09:33
00:55
00:47
Şanlıurfa'da Tır alev alev yandı 16.05.2025 | 23:24
45:59
Gençlik Festivali'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 16.05.2025 | 20:40
15:14
02:42
Bakan Tunç’tan asılsız iddialara sert yanıt! | Video 16.05.2025 | 16:35
06:38
Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye 16.05.2025 | 16:28
04:17
03:31
Dilek Güngör | İyi seyirler! 16.05.2025 | 16:24
04:03
Hilal Kaplan | Adres Türkiye 16.05.2025 | 16:23
04:56
Melih Altınok | Faşo ağa 16.05.2025 | 16:19
04:09
Mahmut Övür | Merkez ülke, terör ve siyaset 16.05.2025 | 16:17
09:54