Orhan Gencebay’dan A Haber’e özel açıklamalar: ‘Canım Türkiyem’ şarkısı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağanımdır! | Video

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, yeni şarkısı ‘Canım Türkiyem’e klip çekti. Orhan Gencebay, şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını açıkladı. Usta sanatçı, bugün A Haber’e çok özel açıklamalarda bulundu. Gencebay, şarkısını Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edeceğini dile getirirken şarkısını da ilk kez burada seslendirdi. İşte Orhan Gencebay’ın A Haber’e yaptığı o çok özel röportaj!