Otomobile gizlenmiş 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı analiz çalışmasında yüklü miktarda uyuşturucunun otomobil ile sevkiyatı yapılacağını tespit etmesi üzerine harekete geçit. Şüpheli aracı durduran ekipler, narkotik köpeği ile yaptığı aramada marşpiyel kısmına gizlenmiş 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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