Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 12.01.2025 | 15:04 Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.