Video Haber Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta

Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta

Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta
03.08.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta 04:12
Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta 03.08.2021 | 11:23
Salih Tuna | Sana kötü bir haberim var 04:00
Salih Tuna | Sana kötü bir haberim var 03.08.2021 | 11:34
Haşmet Babaoğlu | Acilen... 02:53
Haşmet Babaoğlu | Acilen... 03.08.2021 | 11:29
Tokyo Olimpiyatları'nda Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'dan paralel barda 15.633'lük muhteşem performans! 01:31
Tokyo Olimpiyatları'nda Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'dan paralel barda 15.633'lük muhteşem performans! 03.08.2021 | 11:12
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 12:21
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 03.08.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 09:47
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 03.08.2021 | 09:00
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 00:53
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 03.08.2021 | 09:04
Antalya'da vahşet! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! 00:14
Antalya'da vahşet! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! 02.08.2021 | 13:32
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 43:13
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 3 bakandan yangın bölgesinde flaş açıklamalar '16 uçak 51 helikopterle mücadelemiz sürüyor' 02.08.2021 | 13:37
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Muğla Milas'ta orman yangınları ile ilgili açıklama 15:02
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'den Muğla Milas'ta orman yangınları ile ilgili açıklama 02.08.2021 | 13:17
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 01:36
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 02.08.2021 | 12:33
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde son dakika! Vücuduna jiletle... Mustafa Murat Ayhan'dan dehşete düşüren itiraflar... 02:27
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde son dakika! Vücuduna jiletle... Mustafa Murat Ayhan'dan dehşete düşüren itiraflar... 02.08.2021 | 12:05
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02:00
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02.08.2021 | 09:28
Bakan Kurum 3 boyutlu hasar tespit görüntülerini paylaştı | Video 01:27
Bakan Kurum 3 boyutlu hasar tespit görüntülerini paylaştı | Video 01.08.2021 | 14:24
Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı | Video 15:30
Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! Kritik nem uyarısı | Video 01.08.2021 | 00:40
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: “Ayıp değil mi başkanım!” | Video 00:31
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: “Ayıp değil mi başkanım!” | Video 31.07.2021 | 23:31
Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video 00:25
Kırık kaburgadan 'kaburga skandalı' çıktı | Video 31.07.2021 | 23:32
Son dakika: Başkan Erdoğan madde madde sıraladı! İşte afetzedelere yapılacak yardımlar | Video 10:39
Son dakika: Başkan Erdoğan madde madde sıraladı! İşte afetzedelere yapılacak yardımlar | Video 31.07.2021 | 21:44
Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te! | Video 11:56
Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te! | Video 31.07.2021 | 21:00
31 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:12
31 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 31.07.2021 | 21:07

Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ı ziyaret etti. SABAH Gazetesi’nin İl Buluşmaları’na ev sahipliği yapan Sivas Valisi Ayhan, Hamidiye Kültür Parkı’nda yapılacak Savaş Atları Müzesi’nin dünyada bir eşinin olmadığını söyledi. Ayhan, “Bölgenin cazibe merkezi olacak” dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA