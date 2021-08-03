Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta
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Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ta 03.08.2021 | 11:23
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Sabah Gazetesi’nin İl Buluşmaları’nda Sabah Gazetesi Yazarları Sivas'ı ziyaret etti. SABAH Gazetesi’nin İl Buluşmaları’na ev sahipliği yapan Sivas Valisi Ayhan, Hamidiye Kültür Parkı’nda yapılacak Savaş Atları Müzesi’nin dünyada bir eşinin olmadığını söyledi. Ayhan, “Bölgenin cazibe merkezi olacak” dedi