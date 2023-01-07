Sağlık Bakanlığı’ndan hekimlere müjdeli haber: Kota sınırı kaldırıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesinde, muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde yapacağı ameliyatlarında kota şartı kaldırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.