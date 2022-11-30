Sahte doktor ailesi ile yüzleşti! Yalanlar silsilesi o günlerde başlamış | Video

Türkiye’nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailesi, Özkiraz ile cezaevinde beş gün sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Sahte doktorun annesi ve babası ATV muhabiri Şükran Uslu’ya özel açıklamalarda bulunurken o anları ise kameraman Barış İbiş görüntüledi.