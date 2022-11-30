Sahte doktor ailesi ile yüzleşti! Yalanlar silsilesi o günlerde başlamış | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş | Video 30.11.2022 | 18:29
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Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?' 30.11.2022 | 16:40
03:50
Melih Altınok | Yok mu Ayşe'yi burslu okutacak bir tıp fakültesi? 30.11.2022 | 16:30
02:34
Mehmet Barlas | Temel Karamollaoğlu'nu uyutan anayasa taslağı! 30.11.2022 | 16:26
09:16
01:53
MSB görüntüleri paylaştı: Mehmetçik terör inlerine böyle girdi | Video 30.11.2022 | 14:00
33:54
12:04
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üste üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
01:05
Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü | Video 30.11.2022 | 09:58
02:18
07:40
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan operasyon açıklaması | Video 30.11.2022 | 08:57
01:00
Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 23:46
03:18
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü...Kaza anı kamerada: 2 yaralı | Video 29.11.2022 | 23:20
01:16
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29.11.2022 | 23:17
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Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 29.11.2022 | 23:10
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Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 22:45
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Türkiye’nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailesi, Özkiraz ile cezaevinde beş gün sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Sahte doktorun annesi ve babası ATV muhabiri Şükran Uslu’ya özel açıklamalarda bulunurken o anları ise kameraman Barış İbiş görüntüledi.