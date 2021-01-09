Video Haber Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi'

Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi'

Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi'
09.01.2021 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi' 04:00
Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi' 09.01.2021 | 09:56
Melih Altınok 'Uydu mu?' 05:25
Melih Altınok 'Uydu mu?' 09.01.2021 | 09:54
Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı | Video 00:44
Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı | Video 09.01.2021 | 00:09
İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 02:53
İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 08.01.2021 | 23:55
Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 23:34
Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:35
Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 19:06
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi | Video 01:29
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 2020'de 159 bin narkotik operasyonu gerçekleştirildi | Video 08.01.2021 | 18:42
Trafik kazalarına dikkat, kurallara uy, yaşamı koru! | Video 01:00
Trafik kazalarına dikkat, kurallara uy, yaşamı koru! | Video 08.01.2021 | 18:29
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video 25:14
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video 08.01.2021 | 17:09
Hilal Kaplan 'Siz darbe görmemişsiniz ama olsun' 03:31
Hilal Kaplan 'Siz darbe görmemişsiniz ama olsun' 08.01.2021 | 16:27
Son dakika! Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği | Video 01:50
Son dakika! Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği | Video 08.01.2021 | 16:09
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü | Video 01:33
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü | Video 08.01.2021 | 16:00
MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video 00:18
MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video 08.01.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video 13:55
Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video 08.01.2021 | 14:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 08.01.2021 | 14:06
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP böyle imha edildi | Video 00:26
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP böyle imha edildi | Video 08.01.2021 | 13:44
2020'de açılan 17 dev hastane, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük katkı sağladı! 03:58
2020'de açılan 17 dev hastane, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük katkı sağladı! 08.01.2021 | 12:17
CHP'li Muharrem İnce'den çok sert CHP açıklaması Kim söylüyorsa yalan söylüyor | Video 00:23
CHP'li Muharrem İnce'den çok sert CHP açıklaması "Kim söylüyorsa yalan söylüyor" | Video 08.01.2021 | 12:30
Mahmut Övür 'FETÖ şimdi sinek avlıyor' 04:37
Mahmut Övür 'FETÖ şimdi sinek avlıyor' 08.01.2021 | 12:25
Hıncal Uluç | Amerika’da darbe teşebbüsü!. 06:37
Hıncal Uluç | Amerika’da darbe teşebbüsü!. 08.01.2021 | 12:23

Salih Tuna'nın 09.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA