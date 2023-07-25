Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: "Göz göre göre yalan söylediler" | Video

Kemal Kılıçdaroğlu ile 8'li koalisyon üyeleri, Türkiye'yi yönetme hevesine kapıldı. Kendilerini destekleyen yazar ve anket şirketleri ile algı operasyonu yaptı. "Kazanacağız" diyerek seçmeni bile kandırmaya çalıştı. Ancak seçimlerde hüsrana uğradı. Yenilginin ardından dağılan koalisyon masasında, suçlamalar ve kaos bir gün olsun azalmadı… Muhalif gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde söylenilen yalanları tek tek açıkladı: İyi gidiyoruz, %60 ile %80 ile kazanıyoruz diyorduk…