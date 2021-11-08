Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın vekilliği sorgulanıyor! İşte Türkkan'ın kabarık sicili... | Video
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Bugüne kadar yaptığı skandal hareketlerle gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan, son olarak bir şehit yakınına küfür etmiş ve toplumda infiale yol açmıştı. Yaptığı paylaşımlar ile sık sık tepkilerin hedefi olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına ettiği ağır küfür ile herkesin sabrını taşırdı. Aylar önce kaçak çiftlik davası ile gündeme gelen Türkkan, olayı görüntülemek isteyen gazeteciyi dövdürtmüş ve yine eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Lütfü Türkkan'ın vekil sıfatı ile bu skandallara imza atması ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplumun büyük bir kısmı Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi. İşte İYİ Partili Türkkan'ın skandal dolu geçmişi...