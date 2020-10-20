Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı | Video
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Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.