SON DAKİKA: Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevler içinde kaldı | Video

Son Dakika Haberi... Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor. Depoda malzemeler alev alev yanarken, çıkan dumanlar bölgeyi etkisi altına aldı. İtafiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede bulunan polisler de çevrede güvenlik önlemlerini aldı.