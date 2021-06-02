SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Tüm öğretmenler aşılanacak | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında öğretmenlerin yaş sınırına bakılmadan aşılanacağını bildirdi. Koca, " Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.