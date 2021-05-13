Video Haber Son dakika! Bakan Koca'dan bayram mesajı "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" | Video

Son dakika! Bakan Koca'dan bayram mesajı "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" | Video

Son dakika! Bakan Koca'dan bayram mesajı
13.05.2021 | 15:51

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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