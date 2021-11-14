Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Erken açılış" mesajı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını 18 Mart'tan önce yapabiliriz | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi’nde, “Ezineli Yahya Çavuş” belgeselinin galasında gençlerle buluştu. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Belki 18 Mart'a kalmadan buranın açılışını yapacağız." ifadesini kullandı. Kınalı-Tekirdağ Otoyolu projesi için görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah bu projeyi de gerçekleştireceğiz." dedi.