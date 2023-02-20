Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız! | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, son duruma ilişkin Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşı asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
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