Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı

18.12.2023 | 18:25

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 anlaşma için imza töreninin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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