Video Haber Son dakika: Bir acı haber de Mardin'de! Freni patlayan TIR, kıraathaneye daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Son dakika: Bir acı haber de Mardin'de! Freni patlayan TIR, kıraathaneye daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Son dakika: Bir acı haber de Mardin'de! Freni patlayan TIR, kıraathaneye daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

20.08.2022 | 19:26

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Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.

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