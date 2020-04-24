Son dakika! Bugün koronavirüsten iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını ilk kez geçti! İşte son veriler | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre bugün 3122 yeni vaka tespit edildi, 109 kişi ise hayatını kaybetti.