SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda ayakta alkışlanan Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması: "Rabbime bana böyle bir ordunun 'Başkomuta'nı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamd ü senalar ediyorum"