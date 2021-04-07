Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması
07.04.2021 | 13:16

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda ayakta alkışlanan Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması: "Rabbime bana böyle bir ordunun 'Başkomuta'nı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamd ü senalar ediyorum"

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