Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'de kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarına gündem ilişkin önemli açaıklamalarda bulundu.