Video Haber Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB Temsicisi Josep Borrell'e sürpriz hediye | Video

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB Temsicisi Josep Borrell'e sürpriz hediye | Video

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB Temsicisi Josep Borrell'e sürpriz hediye | Video
06.07.2020 | 17:00

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Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ortak basın toplantısının sonunda sürpriz bir hediye verdi.

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