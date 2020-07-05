Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan corona virüsü açıklaması "En başarılı ülkelerden biri olduk" | Video

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu corona virüs salgını ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.