Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti!

Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Kabul edilen tasarıya, ABD çekimser oy kullanırken diğer tüm üyeler "evet" dedi.