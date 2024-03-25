Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti!
Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Kabul edilen tasarıya, ABD çekimser oy kullanırken diğer tüm üyeler "evet" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:50
Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti! 25.03.2024 | 22:44
18:01
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler! 25.03.2024 | 22:39
48:58
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de önemli açıklamalar! 25.03.2024 | 22:33
01:20
07:04
36:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber'e önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:11
06:59
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 25.03.2024 | 16:29
03:39
Melih Altınok | Moskova'daki katliam Gazze'deki soykırımı unutturdu 25.03.2024 | 16:26
02:51
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 25.03.2024 | 16:23
01:38
43:28
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin gücünü hazmedemiyorlar" | Video 25.03.2024 | 14:58
02:29
03:20
İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video 25.03.2024 | 13:37
06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28
00:44
01:25
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 25.03.2024 | 12:35
02:22
00:31
00:15
“Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı | Video 25.03.2024 | 08:39