Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Libya paylaşım! Böyle imha edildi | Video

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından; Libya'da EOD Timleri tarafından kullanılan yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) mühimmat imha çalışması görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, uzmanlara uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu), EOD Timleri tarafından Libya'nın başkenti Trablusta icra edilen el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.



Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkânı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR II (KUTLU), EOD Timlerimizin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor.