Son Dakika Haberi: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! 27 sanık için istenen hapis cezaları belli oldu | Video

Son dakika... MİT TIR'la davasında savcılık makamının 27 sanık için istediği hapis cezaları belli oldu!

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.