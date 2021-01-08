Son Dakika Haberleri | Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı! Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A Space X ile uzayda | Video
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Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderme operasyonu başarıyla tamamlandı!