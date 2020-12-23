Son dakika! İBB'den ulaşıma yüzde 11 zam | Video
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yaptı. 2020 yılının son Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşım zammının yanı sıra Beyoğlu, Şahkulu ve Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi yayalaştırma projesi oybirliği ile kabul edilerek araç trafiğine kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.