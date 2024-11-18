Video Haber Son dakika: İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı
Son dakika: İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı

Son dakika: İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı

18.11.2024 | 21:20

İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı alındı. Ateşkes kararı kapsamında Hizbullah askeri kanadını Güney Lübnan’da 10 kilometrelik alandan çekecek, İsrail de güney şeridinden çıkacak.

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