Son dakika! İstanbul'da Güvenlik Zirvesi! Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi dönüşü İstanbul'da Güvenlik Zirvesi toplantısına başkanlık etti. TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısı gündemiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
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