SON DAKİKA! İstiklal saldırısının planlayıcısı terörist Halil Menci öldürüldü | Video
MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.
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