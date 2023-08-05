Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var | Video
Son dakika haberleri: Pazartesi günü gözler Külliye’de olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine’nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru’nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasında Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları…
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