Son dakika: Kanal İstanbul neden gerekli? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu madde madde açıkladı | Video

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konularının ele alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık." dedi. Karayolu altyapısının belli bir seviyeye getirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, trafik kazalarının yüzde 80 azaldığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, canlı yayında Kanal İstanbul projesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'a sadece bir su yolu olarak bakılmaması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "Bir geminin geçmesi 13-14 saati buluyor. Bu kadar gemi Bakırköy-Zeytinburnu açıklarında ne diye bekliyor? Bunlar daha da artacak. Marmara Denizi adeta bir gemi parkına dönüşecek. Bunların bir an önce Boğaz'dan geçmesi ve kazaların yaşanmaması için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Kanal İstanbul bir ihtiyaç." dedi.