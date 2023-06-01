Video Haber SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti | Video
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti | Video

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti | Video

01.06.2023 | 19:14

Son dakika haberi: 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün saat 13.40'ta MYK'yı topladı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu ise Genel Başkanlık koltuğunu bırakmadı.

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