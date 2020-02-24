Video Haber Son dakika! Minik kızın Pegasus yolcu uçağı kazasında kaybolan bebeğine kavuşma anı kamerada | Video

Son dakika! Minik kızın Pegasus yolcu uçağı kazasında kaybolan bebeğine kavuşma anı kamerada | Video

Son dakika! Minik kızın Pegasus yolcu uçağı kazasında kaybolan bebeğine kavuşma anı kamerada | Video
24.02.2020 | 12:10

Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak üç parçaya ayrılan Pegasus Hava Yolları uçağında; oyuncak bebeğini kaybeden minik Lana'nın, bulunan oyuncak bebeğine kavuştuğu anlar kamerada...

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