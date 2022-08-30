Video Haber SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlar! 4 PKK'lı etkisiz | Video
SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlar! 4 PKK'lı etkisiz | Video

SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlar! 4 PKK'lı etkisiz | Video

30.08.2022 | 15:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyonlar! 4 PKK’lı etkisiz | Video 03:15
SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlar! 4 PKK'lı etkisiz | Video 30.08.2022 | 15:19
Samsun’da TEKNOFEST rüzgarı! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklamalar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar 03:42
Samsun'da TEKNOFEST rüzgarı! Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar: "Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar" 30.08.2022 | 14:44
SON DAKİKA! İşte operasyon anları! THODEX’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk’ta böyle yakalandı | Video 02:43
SON DAKİKA! İşte operasyon anları! THODEX'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta böyle yakalandı | Video 30.08.2022 | 14:04
Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti | Video 26:17
Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video 30.08.2022 | 13:53
Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ’de sergilendi | Video 07:25
Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi | Video 30.08.2022 | 12:18
SON DAKİKA! THODEX’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı! İşte ilk görüntüler | Video 02:48
SON DAKİKA! THODEX'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı! İşte ilk görüntüler | Video 30.08.2022 | 11:41
Son Dakika: Büyük Zafer’in 100. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 17:42
Son Dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 30.08.2022 | 11:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 01:20
Son Dakika: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 30.08.2022 | 11:21
Vatandaşlardan İBB’ye kaldırım tepkisi: Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz | Video 04:25
Vatandaşlardan İBB’ye "kaldırım" tepkisi: "Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz" | Video 30.08.2022 | 10:26
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:51
Çavuşoğlu’ndan moderatöre Türkiye uyarısı | Video 00:57
Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video 01:35
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video 30.08.2022 | 00:56
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video 03:32
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video 30.08.2022 | 00:12
Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü | Video 01:43
Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü | Video 30.08.2022 | 00:04
Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti | Video 02:50
Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti | Video 29.08.2022 | 23:52
TİP’li Ahmet Şık’tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu | Video 00:26
TİP'li Ahmet Şık'tan alçak sözler! Fondaş medyada tehditler savurdu | Video 29.08.2022 | 23:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda “Türkiye” uyarısı | Video 00:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda “Türkiye” uyarısı | Video 29.08.2022 | 23:01
Sadr Grubu’nun askeri kanadı sokağa indi | Video 01:29
Sadr Grubu’nun askeri kanadı sokağa indi | Video 29.08.2022 | 22:22
Başkan Erdoğan’ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video 01:49
Başkan Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu gülümsetti | Video 29.08.2022 | 21:40
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada | Video 06:03
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada | Video 29.08.2022 | 21:25

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonları. Mahmur Kampı ve Sincar'da terör hedefleri vuruldu, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA