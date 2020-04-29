Video Haber Son dakika: Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş'un cansız bedenine ulaşıldı | Video

Son dakika: Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş'un cansız bedenine ulaşıldı | Video

Son dakika: Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş'un cansız bedenine ulaşıldı | Video
29.04.2020 | 12:58
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Son dakika haberi: Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'ten son dakika haberi geldi. Günlerdir aralıksız süren arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah saatlerinde Uzun Çayır Baraj Gölünde başlayan arama çalışmasında dalgıçlar tarafından Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, cesedin çıkarılmasına yardım ettikten sonra yaptığı açıklamada " 44. gününde Munzur Nehri'nde eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevki'inden 15 kilometre ileride baraj gölünde" dedi. Uzman Çavuş Güneş'in 15 Temmuz hain darbe girişiminde dabecilerle girdiği çatışmada yaralandığı ve Elazığ depreminde kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

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